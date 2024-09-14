Будут убегать сами: как вывести мышей из дома

Мыши и крысы способны уничтожить пищу или повредить мебель, поэтому если вы заметили грызунов в своем доме, надо принять необходимые методы, чтобы от них избавиться.

Кроме того, мыши даже переносят опасные болезни, поэтому их надо отпугивать при первой возможности, пишут Porady 24. Мы нашли несколько вариантов, как быстро избавиться от грызунов, поэтому делимся самыми эффективными из них.

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Мышеловка

К самым простым методам относятся мышеловки. Внутрь нужно поставить кусочек сыра или колбасы. Грызуны прибегут на запах и уже не смогут вырваться из ловушки. Мышеловки лучше всего устанавливать возле плинтусов и мусорных корзин на кухне. Именно у помойки их больше всего, поскольку там они ищут для себя пищу.

Строительная пена

Чаще всего в домах мыши живут под полом, поэтому если уж и появляются в комнатах, то это означает, что они где-то выгрызли дырку в плинтусе. Чтобы они больше не расплодились и не бегали по дому, просто найдите этот тайник и закройте строительной пеной.



От мышей избавиться достаточно просто / Фото Pexels

Яд

В специальных магазинах найдется немало средств от мышей и крыс. Вам надо только разложить яд по всей кухне и углах в комнатах. Однако приманку можно сделать самостоятельно. Для этого смешайте муку, сахар, гипсы и немного масла. Сделайте небольшие шарики, которые для грызунов станут смертельными, поскольку они точно захотят ими полакомиться.

Запахи

Есть ряд запахов, которые отпугивают мышей и крыс. Как только они их услышат – будут убегать из квартиры или дома. Итак, больше всего грызуны не любят запаха бузины, мяту, лавровый лист, полынь. Кроме того, стоит сделать влажную уборку и помыть пол уксусом или нашатырным спиртом. После этого мыши и крысы даже не приблизятся в дом.