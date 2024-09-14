Будуть тікати самі: як вивести мишей з будинку

Миші та щурі здатні знищити їжу чи пошкодити меблі, тому якщо ви помітили гризунів у своєму помешканні, треба вжити необхідних методів, щоб їх позбутися.

Окрім того, миші навіть переносять небезпечні хвороби, тому їх треба відлякувати при першій нагоді, пишуть Поради 24. Ми знайшли кілька варіантів, як швидко позбутися від гризунів, тож ділимося найефективнішими з них.

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Мишоловка

До найпростіших методів відносяться мишоловки. Усередину треба поставити шматочок сиру чи ковбаси. Гризуни прибіжать на запах та вже не зможуть вирватися з пастки. Мишоловки найкраще встановлювати біля плінтусів та сміттєвих кошиків на кухні. Саме біля смітника їх є найбільше, оскільки там вони шукають для себе їжу.

Будівельна піна

Найчастіше в будинках миші живуть під підлогою, тож якщо вже й з’являються в кімнатах, то це означає, що вони десь вигризли дірку в плінтусі. Щоб вони більше не розплоджувалися та не бігали по оселі, просто знайдіть цю схованку та закрийте будівельною піною.



Мишей позбутися досить просто / Фото Pexels

Отрута

У спеціальних магазинах знайдеться чимало засобів від мишей та щурів. Вам треба лише розкласти отруту по всій кухні та кутках в кімнатах. Однак приманку можна зробити самостійно. Для цього змішайте борошно, цукор, гіпси і трохи олії. Зробіть невеличкі кульки, які для гризунів стануть смертельними, оскільки вони точно захочуть ними поласувати.

Запахи

Є низка запахів, які відлякують мишей та щурів. Як тільки вони їх почують – будуть тікати з квартири чи будинку. Отже, найбільше гризуни не люблять запаху бузини, м’яту, лавровий лист, полин. Окрім того, варто зробити вологе прибирання та помити підлогу оцтом чи нашатирним спиртом. Після цього миші та щурі навіть не наблизяться в оселю.