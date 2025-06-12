Накипь с чайника исчезнет за 10 минут: народное средство за копейки

Со временем чайники накапливают внутри известковый налет, который может испортить вкус чая или кофе. Чтобы избавиться от него, стоит воспользоваться средствами, которые есть на каждой кухне.

Решить проблему с накипью можно очень быстро, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Накипь состоит из минералов, которые содержатся в жесткой воде. При нагревании они начинают накапливаться и образуют корку на дне чайника.

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Специалисты советуют очищать чайники раз в месяц, если вы пользуетесь жесткой водой. Налет образует горькое послевкусие, поэтому от него надо избавиться.

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Как избавиться от накипи на дне чайника

Прекрасно расщепляет налет лимонный сок, оставляя после себя свежий аромат, а пищевая сода – размягчает стойкие пятна и накопления. Лимонный сок и пищевая сода образуют шипучую реакцию, которая ослабляет налет, который прилип к чайнику.



Чайник можно легко отмыть / Фото Pexels

В лимонном соке содержится натуральная кислота, которая способна легко растворить известковый налет, а пищевая сода усиливает абразивное действие лимонного сока. Благодаря ей, изнутри чайник дополнительно даже не придется чистить, поскольку сода его размягчит так, что он сам отпадет.

Чтобы вывести налет, лимонный сок нужно выжать в чайник и залить до половины водой. Тогда его надо включить и дать закипеть. После этого чайник надо оставить на 5 минут, чтобы лимонный сок успел расщепить минеральные отложения.

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Далее лимонную воду надо слить и снова заполнить водой наполовину с добавлением лимонного сока и нескольких чайных ложек соды. Второе кипение чайника будет более эффективным, поскольку сода поможет вывести даже самые маленькие частицы, оставшиеся на дне. После процедуры чайник нужно промыть водой и вытереть полотенцем внутри.