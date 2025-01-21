Накипь на чайнике сойдет на глазах: нужно сделать простую вещь

Накипь с чайников нужно регулярно очищать, поскольку минеральные отложения не только вредят технике, но и ухудшают вкус напитков. Убрать налет не трудно, важно лишь знать действенные методы, которые действительно дадут желаемый результат.

Очистить чайник можно благодаря различным бытовым средствам, пишет 24 Канал. Отложения могут появляться даже от фильтрованной воды, поэтому очищать периодически нужно даже электрический девайс.

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Выведение накипи таблеткой

Хорошо очищается чайник от накипи с помощью обычной таблетки для посудомоечной машины. Сначала вскипятите воду и дайте ей немного остыть. Тогда добавьте внутрь таблетку, оставив на 30 минут.

Таблетка выведет известковый налет в чайнике достаточно хорошо. После указанного времени, вылейте воду и залейте новую. Процедуру с обновлением воды надо повторить несколько раз, чтобы внутри не было никаких остатков от моющего средства.

Выведение накипи уксусом

Хорошо помогает от очистки накипи обычный уксус. Нужно на 1 литр взять 100 миллиграммов жидкости, залить эту смесь в чайник и поставить на медленный огонь. После того, как вода закипит, накипь начнет отслаиваться. Стоит оставить содержимое на несколько минут, а тогда вылить раствор и еще дважды прокипятить чайник чистой водой.



Очистить чайник от накипи можно достаточно легко / Фото Pexels

Выведение накипи лимонной кислотой

Растворите в литре холодной воды 10 – 15 граммов лимонной кислоты. После того, как кристаллы растают, включите чайник до полного закипания. Подождите 30 минут и сливайте воду. Чтобы не было запаха от лимонной кислоты, его стоит несколько раз вскипятить.

Выведение накипи содой

Сода полезна тем, что не только очищает прибор, но и уничтожает вредные бактерии. В чайник нужно насыпать 3 чайные ложки соды, залить водой и прокипятить. Далее надо оставить раствор настояться на час. После такой манипуляции накипь станет хрупкой, поэтому ее можно будет легко удалить обычной губкой и промыть чистой водой.