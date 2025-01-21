Накип на чайнику зійде на очах: потрібно зробити просту річ

Накип з чайників потрібно регулярно очищувати, оскільки мінеральні відкладення не лише шкодять техніці, але й погіршують смак напоїв. Прибрати наліт не важко, важливо лише знати дієві методи, які справді дадуть бажаний результат.

Очистити чайник можна завдяки різним побутовим засобам, пише 24 Канал. Відкладення можуть з’являтися навіть від фільтрованої води, тому очищувати періодично потрібно навіть електричний девайс.

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Виведення накипу таблеткою

Добре очищується чайник від накипу за допомогою звичайної таблетки для посудомийної машини. Спочатку закип’ятіть воду й дайте їй трохи охолонути. Тоді додайте всередину таблетку, залишивши на 30 хвилин.

Таблетка виведе вапняний наліт в чайнику досить добре. Після зазначеного часу, вилийте воду та залийте нову. Процедуру з оновленням води треба повторити кілька разів, щоб всередині не було ніяких залишків від миючого засобу.

Виведення накипу оцтом

Добре допомагає від очищення накипу звичайний оцет. Потрібно на 1 літр взяти 100 міліграмів рідини, залити цю суміш в чайник та поставити на повільний вогонь. Після того, як вода закипить, накип почне відшаровуватися. Варто залишити вміст на кілька хвилин, а тоді вилити розчин й ще двічі прокип’ятити чайник чистою водою.



Очистити чайник від накипу можна досить легко / Фото Pexels

Виведення накипу лимонною кислотою

Розчиніть у літрі холодної води 10 – 15 грамів лимонної кислоти. Після того, як кристали розтануть, включіть чайник до повного закипання. Зачекайте 30 хвилин і зливайте воду. Щоб не було запаху від лимонної кислоти, його варто кілька разів закип’ятити.

Виведення накипу содою

Сода корисна тим, що не лише очищує прилад, але й знищує шкідливі бактерії. У чайник потрібно насипати 3 чайні ложки соди, залити водою й прокип’ятити. Далі треба залишити розчин настоятися на годину. Після такої маніпуляції накип стане крихким, тому його можна буде легко видалити звичайною губкою й промити чистою водою.