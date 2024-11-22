Не узнаете свой чайник: как его очистить лимонной кислотой

На чайнике со временем может образовываться толстый слой из накипи. Для того, чтобы от него избавиться, стоит воспользоваться копеечным методом, который поразит результатом. После простой манипуляции чайник снова станет как новый.

Чтобы экономить электроэнергию, вместо электрочайника можно воспользоваться газовым девайсом, пишет 24 Канал. Его минус в том, что после длительного пользования на нем накапливаются минералы воды, которые влияют потом на вкус напитков, если не избавляться от накипи.

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В сети есть много советов, которые удаляют осадки, впрочем некоторые из них занимают много времени, потому что чистка уксусом требует нескольких кипячений, чтобы вывести кислый запах. А вот пакетик лимонной кислоты способен сделать чудеса за короткий период.

Очистка чайника лимонной кислотой

Налейте в чайник 1 литр холодной воды и добавьте внутрь 2 чайные ложки лимонной кислоты. Все размешайте и дайте кристаллам немного растаять, а потом включите чайник до полного закипания. Подождите 30 минут, а потом сливайте воду. После того, как осадок сойдет, повторно налейте воду и вскипятите чайник, чтобы избавиться от остатков накипи и запаха лимонной кислоты.

Многие хозяйки отмечают, что этот метод является лучшим и самым эффективным, поскольку лимонная кислота очень хорошо борется с накипью и удаляет его в считанные минуты.



Лимонная кислота идеально удаляет накипь / Фото Pexels

Если же накипь на чайнике очень сильная, тогда придется добавить к лимонной кислоте еще несколько ингредиентов, чтобы точно вывести отложения из прибора. Вам понадобится 100 миллиграммов уксуса, 1 столовая ложка соды и 2 столовые ложки лимонной кислоты на 1 литр воды.

Всю эту жидкость доведите до кипения, добавьте уксус, соду и лимонную кислоту. Кипятите все на маленьком огне 20 – 30 минут. После основной части, воду надо слить и дальше дважды все прокипятить.