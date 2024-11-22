Не впізнаєте свій чайник: як його очистити лимонною кислотою

На чайнику з часом може утворюватися товстий шар з накипу. Для того, щоб його позбутися, варто скористатися копійчаним методом, який вразить результатом. Після простої маніпуляції чайник знову стане як новий.

Щоб економити електроенергію, замість електрочайника можна скористатися газовим девайсом, пише 24 Канал. Його мінус в тому, що після тривалого користування на ньому накопичуються мінерали води, які впливають потім на смак напоїв, якщо не позбуватися накипу.

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У мережі є багато порад, які видаляють осади, втім деякі з них займають багато часу, бо чищення оцтом потребує кількох кип’ятіть, щоб вивести кислий запах. А от пакетик лимонної кислоти здатен зробити чудеса за короткий період.

Очищення чайника лимонною кислотою

Налийте в чайник 1 літр холодної води й додайте всередину 2 чайні ложки лимонної кислоти. Все розмішайте й дайте кристалам трохи розтанути, а тоді увімкніть чайник до повного закипання. Зачекайте 30 хвилин, а тоді зливайте воду. Після того, як осад зійде, повторно налийте воду та закип’ятіть чайник, щоб позбутися від рештків накипу та запаху лимонної кислоти.

Багато господинь зазначають, що цей метод є найкращим та найефективнішим, оскільки лимонна кислота дуже чудово бореться із накипом та видаляє його в лічені хвилини.



Лимонна кислота ідеально видаляє накип / Фото Pexels

Якщо ж накип на чайнику дуже сильний, тоді доведеться додати до лимонної кислоти ще кілька інгредієнтів, щоб точно вивести відкладення з приладу. Вам знадобиться 100 міліграмів оцту, 1 столова ложка соди та 2 столові ложки лимонної кислоти на 1 літр води.

Всю цю рідину доведіть до кипіння, додайте оцет, соду та лимонну кислоту. Кип’ятіть все на маленькому вогні 20 – 30 хвилин. Після основної частини, воду треба злити й далі двічі все прокип’ятити.