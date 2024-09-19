Как избавиться дома от жуков, пауков и моли: действенный совет с тик тока

Блогер Диана Гологовец часто делится со своими подписчиками практическими советами для дома, которые касаются уборки и рассказывает интересные лайфхаки. В своем видеоролике тик токерка объяснила, как вывести из дома жуков, пауков и моль.

Каждый из нас дома неоднократно встречается с пауками. Эти насекомые неопасны, но многие люди их панически боятся. Пока у нас еще открыты окна, в комнату или на кухню могут залетать различные жуки, а вот моль способна уничтожить одежду. Чтобы избавиться от всех этих насекомых, Диана Гологовец рассказала интересный лайфхак.

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Средство для выведения насекомых и пауков

Вам надо всего лишь добавить в воду несколько капель эфирного масла мяты. Этим раствором надо помыть фасады и полочки на кухне. Также вымойте такой водой пол и хорошо все протрите под холодильником и стиральной машинкой.

Блогер также показала, как моет этим раствором шкафы. Однако для этого надо использовать очень чистую швабру или просто воспользуйтесь тряпкой.

Средство для выведения моли

Возьмите тканевый мешочек и поставьте в него несколько сушеных листочков лавровых листьев и смоченное в вате эфирное масло лаванды. Этот мешочек надо поместить в гардеробную или шкаф, чтобы защитить одежду от моли.

Средство для выведения муравьев

Чтобы избавиться в квартире от насекомых – разместите палочки корицы на подоконник, а плинтусы и края окон смазать маслом перечной мяты, предварительно капнув его на ткань или ватный спонжик.

Как избавиться от насекомых и моли: смотрите видео

Под видеороликом в комментариях пользователи написали, что от муравьев помогает также избавиться масло гвоздики. Оно имеет сильный и резкий аромат, который маленькие насекомые очень не любят.