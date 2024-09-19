Як позбутися вдома від жуків, павуків та молі: дієва порада з тік току

Блогерка Діана Гологовець часто ділиться зі своїми підписниками практичними порадами для дому, які стосуються прибирання та розповідає цікаві лайфхаки. У своєму відеоролику тік токерка пояснила, як вивести з дому жуків, павуків та міль.

Кожен з нас вдома неодноразово зустрічається з павуками. Ці комахи не є небезпечними, але багато людей їх панічно бояться. Допоки у нас ще відчинені вікна, в кімнату чи на кухню можуть залітати різноманітні жуки, а от міль здатна знищити одяг. Щоб позбутися від всіх цих комах, Діана Гологовець розповіла цікавий лайфхак.

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Засіб для виведення комах та павуків

Вам треба всього лише додати у воду кілька крапель ефірної олії м’яти. Цим розчином треба помити фасади та полички на кухні. Також вимийте такою водою підлогу та добре все протріть під холодильником та пральною машинкою.

Блогерка також показала, як миє цим розчином шафи. Однак для цього треба використовувати дуже чисту швабру або ж просто скористайтеся ганчіркою.

Засіб для виведення молі

Візьміть тканинний мішечок та поставте в нього кілька сушених листочків лаврового листя та змочену у ваті ефірну олію лаванди. Цей мішечок треба помістити в гардеробну чи шафу, щоб захистити одяг від молі.

Засіб для виведення мурах

Щоб позбутися у квартирі комах – розмістіть палички кориці на підвіконня, а плінтуси та краї вікон змастити олією перцевої м’яти, попередньо крапнувши її на тканину чи ватний спонжик.

Як позбутися від комах та молі: дивіться відео

Під відеороликом в коментарях користувачі написали, що від мурах допомагає також позбутися олія гвоздики. Вона має сильний та різкий аромат, який маленькі комашки дуже не люблять.