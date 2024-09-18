Насправді плодові мушки дуже швидко плодяться, тож можуть перетворити кухню на справжню проблему, пише Mirror. Якщо їх буде занадто багато, то окрім фруктів та овочів вони сідатимуть на всі продукти та навіть пробиратимуться у хліб.

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Як вивести плодових мушок

Найефективнішою є суміш з яблучного оцту та рідини для миття посуду. Розлийте її у старі чашки, накрийте харчовою плівкою та зробіть кілька дірок, а після цього розставте на кухні. Мушки злетяться на запах, залетять всередину, але не зможуть вибратися і втопляться.

Фахівці кажуть, що дрозофіли можуть відкладати багато яєць, тому дуже важливо після усунення гнилих фруктів та винесення сміття ретельно прибрати кухню та добре все помити – від поверхонь до підлоги.



Дрозофіли люблять літати біля фруктів / Фото Pexels

Дрозофіли дуже люблять раковини, тому задля профілактики прочистіть їх, щоб бути впевненими в тому, що ви справді їх знищили. Можете скористатися сумішшю з оцту та харчової солі й залити рідину в каналізацію. Вбити яйця мушок допоможе відбілювач.

Якщо ж хочете, щоб дрозофілів на вашій кухні не було ніколи – посадіть в горщиках базилік, оскільки комах відлякує їхній запах. В іншому випадку, на кухні можна розпилити воду з олією базиліка чи м’яти.