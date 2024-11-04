Как избавиться от желтых пятен на матрасе: самый простой метод с мокрым полотенцем

Очень часто на матрасах виднеются желтые пятна. Эта проблема является распространенной, поскольку возникает в результате потоотделения, или из-за старения матраса. Специальное средство против пятен способно сделать желтизну еще более видимой, поэтому советуем воспользоваться удачной альтернативой.

Чтобы вернуть матрасу первоначальный вид, не используя дорогие химические средства, советуем вывести пятна одним интересным методом, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Софии Сизовой.

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Блогер часто делится интересными лайфхаками, которые касаются уборки и идей для дома. Недавно она рассказала собственный способ, который помогает вывести желтые пятна с матраса.

Как избавиться от желтых пятен с матраса

Для создания специального раствора вам понадобится:

1 литр воды;

1 чайная ложка мыла;

2 столовые ложки 70% спирта;

2 столовые ложки перекиси водорода.

Все ингредиенты нужно смешать и смочить в растворе полотенце. После того надо нагреть утюг и начать гладить пятна через мокрое полотенце. После того, как пятно исчезнет – влажные места надо прогладить или просушить, чтобы убрать лишнюю влагу.

Как вывести пятна с матраса: смотрите видео

Блогер отметила, что этот метод работает благодаря активным компонентам, каждый из которых влияет на то, чтобы желтое пятно хорошо выводилось.

Мыло – это поверхностно-активное вещество, которое помогает растворить жир и другие органические загрязнения, которые образуют пятна.

Спирт (70%) – эффективно растворяет жиры и бактерии, которые могут присутствовать на подушках и матрасе. Также он быстро испаряется, что помогает сократить время высыхания.

Перекись водорода – отбеливающее средство, которое окисляет органические пятна. Она также дезинфицирует поверхности и уничтожает бактерии.

Матрасы нужно менять каждые 6 – 8 лет и регулярно чистить, чтобы сохранить их срок службы. Чтобы предотвратить предполагаемый износ матраса и продлить его функции – не забудьте его переворачивать.

Возьмите матрас и поверните его на 180 градусов. Область, где лежала ваша голова, должна оказаться под вашими ногами, и наоборот. Переворачивать его нужно каждые полгода.