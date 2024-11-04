Як позбутися жовтих плям на матраці: найпростіший метод з мокрим рушником

Дуже часто на матрацах видніються жовті плями. Ця проблема є поширеною, оскільки виникає внаслідок потовиділення, чи через старіння матраца. Спеціальний засіб проти плям здатен зробити жовтизну ще видимішою, тому радимо скористатися вдалою альтернативою.

Щоб повернути матрацу первісний вигляд, не використовуючи дорогі хімічні засоби, радимо вивести плями одним цікавим методом, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Софії Сізової.

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Блогерка часто ділиться цікавими лайфхаками, які стосуються прибирання та ідей для дому. Нещодавно вона розповіла власний спосіб, який допомагає вивести жовті плями з матраца.

Як позбутися жовтих плям з матраца

Для створення спеціального розчину вам знадобиться:

1 літр води;

1 чайна ложка мила;

2 столові ложки 70% спирту;

2 столові ложки перекису водню.

Усі інгредієнти потрібно змішати та змочити в розчині рушник. Після того треба нагріти праску й почати прасувати плями через мокрий рушник. Після того, як пляма зникне – вологі місця треба пропрасувати чи просушити, щоб прибрати зайву вологу.

Як вивести плями з матраца: дивіться відео

Блогерка зазначила, що цей метод працює завдяки активним компонентам, кожен з яких впливає на те, щоб жовта пляма добре виводилася.

Мило – це поверхнево-активна речовина, яка допомагає розчинити жир та інші органічні забруднення, які утворюють плями.

Спирт (70%) – ефективно розчиняє жири та бактерії, які можуть бути присутні на подушках та матраці. Також він швидко випаровується, що допомагає скоротити час висихання.

Перекис водню – відбілювальний засіб, який окислює органічні плями. Він також дезінфікує поверхні та знищує бактерії.

Матраци потрібно змінювати кожних 6 – 8 років та регулярно чистити, щоб зберегти їхній термін служби. Щоб запобігти передбачуваному зношенню матраца та продовжити його функції – не забудьте його перевертати.

Візьміть матрац та поверніть його на 180 градусів. Область, де лежала ваша голова, має опинитися під вашими ногами, і навпаки. Перевертати його потрібно кожних пів року.