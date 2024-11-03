Швидким та простим лайфхаком поділилася експертка з прибирання, передає 24 Канал з посиланням на Express. За словами блогерки Керрі Стедман, щоб видалити запах з пральної машини знадобляться всього лише два копійчані засоби.

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Як позбутися поганого запаху з пральної машини

Очистити пральну машинку можна швидко та просто. Для цього знадобиться лимон та зубна паста. Ці інгредієнти треба кинути в пральну машину, щоб позбутися поганого запаху та додати їй блискучості. На одну половину лимона потрібно нанести зубну пасту й на іншу половинку також. Тоді вкиньте дві частинки у барабан та запустіть 30-хвилинний цикл.

Кидати лимони із зубною пастою можна виключно в пусту пральну машинку, без будь-яких речей. Зубна паста має абразивні властивості, тож допомагає видалити плісняву, а кислота в соці лимона наділена природною антибактеріальною дією та чудово справляється з брудом та бактеріями.

Лайфхак з лимоном та зубною пастою: дивіться відео

Якщо ж у вас немає лимонів, то від поганого запаху можна позбутися завдяки лимонній кислоті. Її треба засипати в барабан та запустити режим полоскання після прання. Метод допомагає надати пральній машинці кращого запаху.

Також поганий запах з пральної машинки можна вивести за допомогою соди та оцту. Четвертину склянки соди треба розмішати з такою ж кількістю води. Розчин потрібно влити у відсік для прального порошку, а в барабан налити дві повні склянки оцту. Після цього потрібно запустити пусте прання на 90°С.

Поганий запах у пральній машинці може бути не лише через брудне вбрання, але й через залишки порошку в барабані. Поганий аромат може бути через забруднений фільтр, коли вода в системі приладу застоюється, а через певний час починає погано пахнути. Не забувайте вчасно витягати одяг з барабану, оскільки затхлість може бути відчутна й від самої пральної машинки.