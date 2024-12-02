Избавитесь раз и навсегда: как легко вывести плесень со стены

Плесень чаще всего атакует кухню или ванную комнату из-за отсутствия вытяжки и плохого проветривания пара. В комнатах плесень появляется из-за высокой влажности. Она вредна, особенно для аллергиков, поэтому от нее надо обязательно избавляться.

Плесень является серьезной проблемой на стенах, пишет 24 Канал. В холодное время грибок в квартире может появиться еще из-за промерзания стен, когда помещение плохо отапливается.

Читайте также Об этом знают единицы: как использовать хозяйственное мыло в быту

Как вывести плесень со стен

Плесень приводит к проблемам со здоровьем. Можно почувствовать боль головы, кашель, усталость или раздражение слизистой оболочки. Кроме того, она достаточно неэстетично выглядит.

Некоторые специалисты уже знают, как бороться с грибком, поэтому рассказали о действенных способах, которые избавят от плесени на длительный период.

Выведение плесени уксусом

Для борьбы с плесенью часто используют столовый уксус. Нанесите его на пораженный участок и подождите, пока он полностью высохнет. После этого его надо смыть, а процедуру повторить несколько часов. После выведения плесени уксусом, помещение надо проветрить, поскольку оно может вонять из-за разительного запаха уксуса.

Выведение нашатырным спиртом

Нашатырный спирт подходит для удаления плесени в ванной, на кухне или в любой комнате. Растворите нашатырный спирт с водой в одинаковой пропорции и нанесите на места с плесенью. Через несколько часов сотрите раствор салфеткой или губкой.



Плесень можно легко вывести / Фото Pinterest

Выведение перекисью водорода

Перекись хорошо выводит грибок с поверхности благодаря антибактериальным свойствам. Средство надо нанести на места с плесенью и оставить на час. После этого протрите влажной салфеткой. Для лучшего результата, процедуру можно повторить несколько раз.

Выведение хлоркой

От плесени хорошо избавляет "Белизна", которая даже дополнительно выводит плохой запах. Хлорка имеет едкий запах, однако способна хорошо дезинфицировать и отбелить поверхность. Зараженный участок обработайте средством, а потом смойте. Не забывайте в работе с хлоркой надевать защитные перчатки.

Выведение содой

Приготовьте содовый раствор из столовой ложки соды и 0,5 литров теплой воды. Содержимое распылите на поверхности и оставьте на некоторое время, а затем смойте водой и вытрите сухой тряпкой.