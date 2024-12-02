Позбудетеся раз і назавжди: як легко вивести плісняву зі стіни

Пліснява найчастіше атакує кухню чи ванну кімнату через відсутність витяжки й погане провітрення пари. У кімнатах цвіль з’являється через високу вологість. Вона є шкідливою, особливо для алергіків, тому від неї треба обов’язково позбавлятися.

Цвіль є серйозною проблемою на стінах, пише 24 Канал. У холодну пору грибок у квартирі може з’явитися ще через промерзання стін, коли приміщення погано опалюється.

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Як вивести плісняву зі стін

Пліснява призводить до проблем зі здоров’ям. Можна відчути біль голови, кашель, втому чи подразнення слизової оболонки. Окрім того, вона досить неестетично виглядає.

Деякі фахівці вже знають, як боротися з грибком, тож розповіли про дієві способи, які позбавлять від плісняви на тривалий період.

Виведення плісняви оцтом

Для боротьби з цвіллю часто використовують столовий оцет. Нанесіть його на уражену ділянку й зачекайте, поки він повністю висохне. Після цього його треба змити, а процедуру повторити кілька годин. Після виведення цвілі оцтом, приміщення треба провітрити, оскільки воно може смердіти через разючий запах оцту.

Виведення нашатирним спиртом

Нашатирний спирт підходить для видалення цвілі у ванній, на кухні чи в будь-якій кімнаті. Розчиніть нашатирний спирт з водою в однаковій пропорції й нанесіть на місця з пліснявою. Через кілька годин зітріть розчин серветкою чи губкою.



Плісняву можна легко вивести / Фото Pinterest

Виведення перекисом водню

Перекис добре виводить грибок з поверхні завдяки антибактеріальним властивостям. Засіб треба нанести на місця з пліснявою й залишити на годину. Після цього протріть вологою серветкою. Для кращого результату, процедуру можна повторити кілька разів.

Виведення хлоркою

Від цвілі добре позбавляє «Білизна», яка навіть додатково виводить поганий запах. Хлорка має їдкий запах, однак здатна добре дезінфікувати й відбілити поверхню. Заражену ділянку обробіть засобом, а тоді змийте. Не забувайте в роботі з хлоркою одягати захисні рукавиці.

Виведення содою

Приготуйте содовий розчин зі столової ложки соди та 0,5 літрів теплої води. Вміст розпорошіть на поверхні та залишіть на деякий час, а потім змийте водою й витріть сухою ганчіркою.