Мило колись використовували не лише для миття рук, але й для активного використання у побуті, пише 24 Канал. Саме тому воно називається господарським. Якщо у вашому будинку немає господарського мила, то все ж таки радимо його придбати, оскільки воно виручить в багатьох ситуаціях.

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Видалення плям з тканин

Господарське мило чудово видаляє складні плями на одязі. Змочіть тканину, натріть пляму милом та залишіть на 20 хвилин. Після зазначеного часу киньте в прання. Мило видаляє сліди від жиру, чорнила чи трави й безпечний для делікатних тканин.

Видалення плісняви

Плісняву досить важко вивести, оскільки вона здатна швидко повернутися назад. Господарське мило здатне вивести плісняву. Намиліть ним вологу губку й нанесіть засіб на темну частину стіни чи плитки. У милі міститься луг, який ефективно захистить поверхні від того, що цвіль знову повернеться.

Видалення поганого запаху

Нанесіть кілька крапель води з господарським милом на тканину й протріть всі поверхні, де відчуваєте поганий запах. Зовсім скоро від неприємного аромату нічого не залишиться.

Відкривання шухляд

Якщо старі шухляди погано відкриваються, то проблему можна вирішити досить просто. Потрібно на них нанести сухе мило, щоб шухляди почали легко відкриватися.



Господарське мило можна використовувати в побуті / Фото Pexels

Видалення запаху з холодильника

У холодильнику може бути неприємний запах. Позбутися від нього допоможе господарське мило. Покладіть невеличкий шматок у холодильник, щоб воно увібрало зайву вологу й поганий запах. Щоб очистити полички, потрібно приготувати розчин з мила та води й протерти ним поверхні.

Догляд за взуттям

Шкіряне взуття може бути в чудовому стані завдяки господарському милу. Потрібно нанести на нього тонкий шар мила, дати висохнути, а тоді насухо витерти м’якою тканиною.