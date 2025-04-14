Чем удалить плесень с правильной машинки: полезный лайфхак: полезный лайфхак

Стиральная машинка использует очень много воды, поэтому влажная среда внутри может быть рассадником плесени и бактерий. Чтобы очистить плесень, стоит воспользоваться одним лайфхаком.

Некоторые считают, что чистить стиральную машинку не нужно, поскольку во время стирки она самоочищается, однако это далеко не так, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как очистить стиральную машину от плесени

Если не очищать стиральную машинку, то на ней могут появиться лишние запахи, а также образоваться плесень и бактерии. Простой способ очистки стиральных машин быстро обеспечит безупречный вид уплотнителя, барабана и ящика прибора.

Лучшим способом очистить уплотнитель стиральной машины – это запустить горячий цикл стирки. При желании, вы можете приобрести специальные средства для чистки, которые предназначены для вашей стиральной машины.



Плесень из стиральной машины можно легко вывести / Фото Pexels

Для ухода за стиральной машиной могут пригодиться повседневные бытовые вещи. Можно сбрызнуть барабан стиральной машинки уксусом и протереть внутри чистой тканью. Это поможет избавиться от остатков от жесткой воды и даже легко удалить скопления грязи.

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Чтобы еще лучше очистить девайс, можно налить уксус в дозатор для моющего средства и запустить стиральную машину в цикле с горячей водой. Для того, чтобы в стиральной машине не скапливалась плесень, дверцу машины нужно оставлять слегка приоткрытой. Также нужно открывать ящик для моющего средства для циркуляции воздуха, чтобы предотвратить накопление плесени и бактерий.

Если же плохой запах после очистки не исчезнет, тогда стоит очистить стояк, поскольку в нем может накапливаться, грязная, вонючая вода или плесень.