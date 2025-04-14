Чим видалити плісняву з правильної машинки: корисний лайфхак

Пральна машинка використовує дуже багато води, тому вологе середовище всередині може бути розсадником цвілі та бактерій. Щоб очистити плісняву, варто скористатися одним лайфхаком.

Дехто вважає, що чистити пральну машинку не потрібно, оскільки під час прання вона самоочищується, однак це далеко не так, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Як очистити пральну машину від цвілі

Якщо не очищувати пральну машинку, то на ній можуть з’явитися зайві запахи, а також утворитися цвіль та бактерії. Простий спосіб очищення пральних машин швидко забезпечить бездоганний вигляд ущільнювача, барабана та ящика приладу.

Найкращим способом очистити ущільнювач пральної машини – це запустити гарячий цикл прання. За бажання, ви можете придбати спеціальні засоби для чищення, які призначені для вашої пральної машини.



Цвіль з пральної машини можна легко вивести / Фото Pexels

Для догляду за пральною машиною можуть стати в нагоді повсякденні побутові речі. Можна збризнути барабан пральної машинки оцтом й протерти всередині чистою тканиною. Це допоможе позбутися залишків від жорсткої води й навіть легко видалити скупчення бруду.

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Щоб ще краще очистити девайс, можна налити оцет в дозатор для миючого засобу й запустити пральну машину в циклі з гарячою водою. Для того, щоб в пральній машині не накопичувалася цвіль, дверцята машини потрібно залишати злегка прочиненими. Також потрібно відкривати ящик для миючого засобу для циркуляції повітря, щоб запобігти накопиченню цвілі та бактерій.

Якщо ж поганий запах після очищення не зникне, тоді варто очистити стояк, оскільки в ньому може накопичуватися, брудна, смердюча вода або цвіль.