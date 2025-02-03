Плесень со стен исчезнет на глазах: нужно лишь одно копеечное средство

В холодное время в доме может усилиться плесень на стенах и потолке из-за конденсата и сырости. Чтобы избавиться от плесени, стоит воспользоваться дешевым средством, которое найдется в каждом доме.

Грибок может привести к различным аллергическим реакциям, поэтому он опасен для здоровья, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Вывести плесень из любой комнаты и ванной можно даже без агрессивных химических средств.

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Чем вывести плесень со стен

Плесень появляется из-за влажности, которая оседает на поверхностях. Если ее вовремя не вывести, то она уничтожит обои и повредит мебель. Специалисты советуют попробовать от плесени обычный столовый уксус. Он эффективен тем, что проникает внутрь, полностью уничтожая плесень и грибок до корня, предотвращают повторный рост.

В составе уксуса содержится кислота, которая имеет противогрибковые свойства. Кислота убивает любые бактерии и споры плесени, которые спрятались в стенах. Плесень может расти только в щелочной среде, а уксус является кислым, поэтому предотвращает повторный рост плесени после ее разрушения.



Уксус хорошо выводит плесень / Фото Pinterest

После нанесения на поверхность, уксус быстро испаряется, поэтому можно не переживать за количество влаги и сырости в комнате. Для уничтожения плесени, наполните уксусом бутылку с пульверизатором и обильно все распылите его на пораженный участок.

Чтобы уксус полностью уничтожил споры плесени, не вытирайте его по крайней мере час. После указанного времени, наденьте маску и перчатки и протрите пораженный участок губкой или тряпкой. Плесень должна легко отходить от поверхности. Далее надо другой тряпкой смоченную в теплой воде протереть места, а после этого вытереть сухим полотенцем.

Для уменьшения вероятности развития плесени, обогревайте проблемные комнаты – кухню, ванную или любую другую комнату, поскольку плесень может процветать в сырости, если пренебрегать этим правилом.