Цвіль зі стін зникне на очах: потрібен лише один копійчаний засіб

У холодну пору в оселі може посилитися пліснява на стінах і стелі через конденсат та вогкість. Щоб позбутися цвілі, варто скористатися дешевим засобом, який знайдеться в кожному домі.

Грибок може призвести до різних алергічних реакцій, тому він є небезпечним для здоров’я, пише 24 Канал з посиланням на Express. Вивести цвіль з будь-якої кімнати та ванної можна навіть без агресивних хімічних засобів.

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Чим вивести цвіль зі стін

Цвіль з’являється через вологість, яка осідає на поверхнях. Якщо її вчасно не вивести, то вона знищить шпалери й пошкодить меблі. Фахівці радять спробувати від плісняви звичайний столовий оцет. Він ефективний тим, що проникає всередину, повністю знищуючи цвіль та грибок до кореня, запобігають повторному росту.

У складі оцту міститься кислота, яка має протигрибкові властивості. Кислота вбиває будь-які бактерії та спори цвілі, які заховалися в стінах. Цвіль може рости лише в лужному середовищі, а оцет є кислим, тож запобігає повторному росту цвілі після її руйнування.



Оцет добре виводить цвіль / Фото Pinterest

Після нанесення на поверхню, оцет швидко випаровується, тож можна не переживати за кількість вологи й вогкості в кімнаті. Для знищення цвілі, наповніть оцтом пляшку з пульверизатором й рясно все розпиліть його на уражену ділянку.

Щоб оцет повністю знищив спори цвілі, не витирайте його принаймні годину. Після зазначеного часу, одягніть маску та рукавички й протріть уражену ділянку губкою чи ганчіркою. Пліснява повинна легко відходити від поверхні. Далі треба іншою ганчіркою змочену в теплій воді протерти місця, а після цього витерти сухим рушником.

Для зменшення ймовірності розвитку цвілі, обігрівайте проблемні кімнати – кухню, ванну чи будь-яку іншу кімнату, оскільки пліснява може процвітати у вогкості, якщо нехтувати цим правилом.