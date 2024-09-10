Как избавиться от плохого запаха с одежды без стирки: подборка самых быстрых лайфхаков

Иногда одежда начинает плохо пахнуть, но причиной вовсе не является пот или грязь. Посторонние запахи могут появиться от дыма сигарет или от пребывания в месте, где готовится пища или вообще есть какие-то посторонние ароматы. Чтобы не стирать одежду, избавиться от плохого запаха можно благодаря нескольким лайфхакам.

Даже если вы таки захотите постирать одежду, частые отключения света и отсутствие электроэнергии не позволят постирать одежду в стиральной машинке, поэтому надо воспользоваться другими методами, пишут Советы 24.

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Повесьте одежду на свежий воздух

Самое простое, что вы можете сделать – это повесить одежду на вешалке на свежем воздухе. За день плохой запах должен был бы исчезнуть. Солнечная погода поможет убить бактерии. Если же вы все равно будете чувствовать плохой запах, то смешайте несколько капель эфирного масла с водой и распылите раствор на одежду.

Спрей из уксуса

Несмотря на то, что уксус имеет довольно специфический запах, он помогает избавиться от плохого аромата с одежды. Смешайте 150 миллиграммов уксуса со 150 миллиграммами воды и опрыскайте этим раствором одежду. Когда одежда высохнет, то кислый запах уксуса исчезнет.



От плохого запаха с одежды можно избавиться очень просто / Фото Pexels

Спрей из лимонного сока

Возьмите столовую ложку лимонного сока и размешайте в стакане воды. Залейте жидкость в пульверизатор и опрыскайте им одежду. Лимонный сок хорошо выводит плохой запах в зоне подмышек.

Зубная щетка и мыльный раствор

Чтобы не стирать одежду, отчистить ее можно даже без стиральной машинки. Для этого надо взять старую зубную щетку и мыльную воду и отчистить загрязнения. Это в разы освежит наряд и даже сократит время высыхания.

Присыпка содой

Неприятный запах хорошо поглощает сода. Поставьте одежду в полиэтиленовый пакет и посыпьте пищевой содой. Далее этого встряхните пакет так, чтобы сода покрыла одежду и оставьте на 10 минут.

После этого вытащите одежду, а соду уберите щеткой. Если есть участки, которые очень воняют, то стоит сделать кашицу из соды и нанести на эти места, подождать пока высохнут, а потом счистить щеткой.