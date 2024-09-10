Як позбутися поганого запаху з одягу без прання: добірка найшвидших лайфхаків

Інколи одяг починає погано пахнути, але причиною зовсім не є піт чи бруд. Сторонні запахи можуть з’явитися від диму сигарет чи від перебування в місці, де готується їжа чи взагалі є якісь сторонні аромати. Щоб не прати одяг, позбутися поганого запаху можна завдяки кільком лайфхакам.

Навіть якщо ви таки захочете попрати одяг, часті відключення світла та відсутність електроенергії не дозволять випрати вбрання в пральній машинці, тому треба скористатися іншими методами, пишуть Поради 24.

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Повісьте одяг на свіже повітря

Найпростіше, що ви можете зробити – це повісити одяг на вішаку на свіжому повітрі. За день поганий запах мав би зникнути. Сонячна погода допоможе вбити бактерії. Якщо ж ви все одно будете відчувати поганий запах, то змішайте кілька крапель ефірної олії з водою та розпорошіть розчин на одяг.

Спрей з оцту

Попри те, що оцет має доволі специфічний запах, він допомагає позбутися поганого аромату з одягу. Змішайте 150 міліграмів оцту зі 150 міліграмами води та обприскайте цим розчином одяг. Коли одяг висохне, то кислий запах оцту зникне.



Поганого запаху з одягу можна позбутися дуже просто / Фото Pexels

Спрей з лимонного соку

Візьміть столову ложку лимонного соку та розмішайте в склянці води. Залийте рідину в пульверизатор та обприскайте ним одяг. Лимонний сік добре виводить поганий запах в зоні пахв.

Зубна щітка та мильний розчин

Щоб не прати одяг, відчистити його можна навіть без пральної машинки. Для цього треба взяти стару зубну щітку та мильну воду й відчистити забруднення. Це в рази освіжить вбрання та навіть скоротить час висихання.

Присипання содою

Неприємний запах добре поглинає сода. Поставте одяг в поліетиленовий пакет та посипте харчовою содою. Далі цього струсіть пакет так, щоб сода покрила одяг та залишіть на 10 хвилин.

Після цього витягніть одяг, а соду приберіть щіткою. Якщо є ділянки, які дуже смердять, то варто зробити кашку з соди та нанести на ці місця, зачекати поки висохнуть, а тоді зчистити щіткою.