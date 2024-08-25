Разводов на зеркале больше не будет: как их вымыть до идеального состояния

Хозяйки могут замечать, как трудно иногда достичь идеального отчищенного зеркала. Почему-то часто на нем появляются разводы, которые трудно отмыть, а особенно это заметно при дневном свете.

Оказывается есть несколько способов, которые с помощью народных средств могут помочь избавиться от этой проблемы.

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Спирт

Чтобы избавиться от разводов на зеркале, возьмите спирт, водку или лосьон со спиртом. Пропитайте в растворе салфетку из микрофибры и вытрите поверхность.

Нашатырный спирт

Для выведения разводов используйте нашатырный спирт. На 1 литр воды возьмите 1 миллиграмм нашатырного спирта. Распыляйте средство на зеркало с помощью пульверизатора или нанесите на салфетку и протрите проблемные места. После этого зеркало надо вытереть тканью, бумагой или газетой.

Также можно воспользоваться другим способом. Смешайте нашатырный спирт с зубным порошком в равных частях и нанесите смесь на зеркало и круговыми движениями полируйте до блеска. Этот метод очистит зеркало от жира.

Есть еще третий лайфхак. В 200 миллиграммах воды растворите 50 миллиграммов глицерина и 5 капель нашатыря. Этот раствор нанесите на зеркало и тщательно протрите бумагой или тканью.



Разводы на зеркале можно вывести народными средствами / Фото Pexels

Лимон

А вот лимонный сок помогает убрать застарелые пятна и разводы, которые никак не выводятся с зеркала. Выжмите сок из двух лимонов, смешайте с водой и перелейте раствор в пульверизатор. Эту смесь надо распылить на зеркало и подождать несколько минут, а дальше вытереть остатки сухой тканью.

Зеленый чай с солью

От грязного зеркала помогает крепкий заварной зеленый чай. Добавьте в него ложку соли и подождите, пока он остынет. Тогда налейте внутрь несколько капель синьки для белья и протрите поверхность зеркала.

Столовый уксус

Одну часть уксуса надо смешать с 5 частями воды, смочить в растворе салфетку и протереть ею зеркало. Налейте средство в пульверизатор и протрите зеркало.