Уход за ламинатом порой может казаться чрезмерно сложной и долгой задачей. Впрочем, все не так страшно, а разобраться с этим нужно, чтобы пол выглядел чистеньким и блестящим.

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Как ухаживать за полом из ламината

Если у вас дома ламинат глянцевой поверхности, тогда мыть его нужно минимум раз в неделю. И часто у людей не получается придерживаться этого "золотого правила", и даже если нет возможности проводить влажную уборку достаточно часто, ламинат точно нужно пылесосить или подметать.

Так вы сможете поддерживать его чистоту, а уже когда появляется время – обязательно мыть пол. Это положительно скажется на покрытии пола и удалит засохшие пятна от пищи, грязи и тому подобное.

Если же у вас матовое покрытие, то здесь практически то же самое. Единственная разница заключается в том, что с ними все даже проще – в отличие от глянцевых, матовые полы не подвержены появлению большого количества царапин, поэтому о покрытии не придется заботиться так часто.

Матовый ламинат можно мыть практически любыми средствами. Впрочем, нужно помнить, что не все они хорошо подходят: лучше выбирать специализированные или нейтральные.



Ламинат мыть очень просто / Фото Pexels

Какими средствами ухаживать за ламинатом

История о том, что ламинат нельзя мыть домашними средствами, например, уксусом – это миф. Конечно же, вы можете использовать и покупные, но они такие же эффективные, как и домашние. Единственное исключение – это деревянные полы без лакового покрытия.

Для них домашние средства будут слишком агрессивными и могут дать отбеливающий эффект, который будет совсем нежелательным.

Но если вы не знаете, как мыть ламинат самостоятельно, чтобы пол не надулся, вы можете использовать этот метод:

Нужно налить в тазик теплую воду.

На каждый литр воды добавьте 2 столовые ложки уксуса и пару капель моющего средства.

Раствор нужно применять после подметания или после пылесоса.

Помойте ламинат обычной тряпкой с использованием средства.

Выйдите из помещения и позвольте покрытию высохнуть.

Этот метод хорошо подходит и для матового, и для глянцевого покрытия.