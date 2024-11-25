Чем отмыть в ванной ржавчину: быстрый способ, который удивит результатом

Некоторые бытовые задачи становятся для нас вызовом, поскольку не всегда прибегают к легкой очистке, особенно в случае со ржавчиной. Привести в порядок ванну можно достаточно быстро и действенно, если знать о средствах, которыми можно вывести эту ржавчину.

Специалисты рекомендуют использовать натуральные средства, которые имеют ничем не худший эффект, чем химические спреи. Ржавчина образуется из-за скопления воды в определенных участках ванны или вокруг слива. Происходит это тогда, когда в воде накапливается много железа.

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Чистить ванну можно не чаще, чем раз в неделю. Таким образом вы сможете избежать мыльного налета и будущего образования ржавчины.

Сода

На участок с ржавчиной надо высыпать толстый слой соды и оставить его на час. Можно смочить небольшим количеством воды очень ржавые участки. После того, как сода подействует, потрите все щеткой, чтобы избавиться от ржавчины.

Для сильного загрязнения, нужно в одинаковых пропорциях смешать пищевую соду с кальциновой и нанести смесь на смоченную ванну. После 30 минут все надо очистить губкой, предварительно смешав ее в растворе уксуса.

Нашатырный спирт

Для работы с нашатырным спиртом возьмите защитную маску на лицо и откройте окно. В банку нужно налить 100 миллиграммов нашатыря и добавить 50 миллиграммов перекиси. Все хорошо перемешайте и смочите в растворе сухую салфетку. Перед этим обязательно наденьте резиновые перчатки. Раствор нанесите на участки, а через 15 минут все протрите губкой и смойте водой.



Ванну можно легко отчистить / Фото Pexels

Уксус

Для раствора нужно 100 миллиграммов винного уксуса размешать с 2 столовыми ложками соли. Все перелейте в кастрюлю, поставьте на огонь и нагрейте до 65°С. В полученном растворе смочите губку и протрите места с ржавчиной. Оставьте все на 20 минут, а тогда смойте водой.

Лимонная кислота

В 0,5 литрах теплой воды растворите 3 столовые ложки лимонной кислоты. Раствор нанесите на места с ржавчиной, оставьте на 30 минут, а тогда смойте водой.