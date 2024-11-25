Чим відмити у ванній іржу: швидкий спосіб, який здивує результатом

Деякі побутові завдання стають для нас викликом, оскільки не завжди вдаються до легкого очищення, особливо у випадку з іржею. Привести до ладу ванну можна досить швидко й дієво, якщо знати про засоби, якими можна вивести цю іржу.

Фахівці рекомендують використовувати натуральні засоби, які мають нічим не гірший ефект, ніж хімічні спреї. Іржа утворюється через скупчення води в певних ділянках ванни чи навколо зливу. Стається це тоді, коли у воді накопичується багато заліза.

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Чистити ванну можна не частіше, ніж раз на тиждень. Таким чином ви зможете уникнути мильного нальоту й майбутньому утворенню іржі.

Сода

На ділянку з іржею треба висипати товстий шар соди й залишити його на годину. Можна змочити невеликою кількістю води дуже іржаві ділянки. Після того, як сода подіє, потріть все щіткою, щоб позбутися іржі.

Для сильного забруднення, потрібно в однакових пропорціях змішати харчову соду з кальциновою й нанести суміш на змочену ванну. Після 30 хвилин все треба очистити губкою, попередньо змішавши її в розчині оцту.

Нашатирний спирт

Для роботи з нашатирним спиртом візьміть захисну маску на обличчя та відчиніть вікно. У банку потрібно налити 100 міліграмів нашатира й додати 50 міліграмів перекису. Все добре перемішайте й змочіть в розчині суху серветку. Перед цим обов’язково одягніть гумові рукавиці. Розчин нанесіть на ділянки, а через 15 хвилин все протріть губкою й змийте водою.



Ванну можна легко відчистити / Фото Pexels

Оцет

Для розчину потрібно 100 міліграмів винного оцту розмішати з 2 столовими ложками солі. Все перелийте в каструлю, поставте на вогонь й нагрійте до 65°С. В отриманому розчині змочіть губку й протріть місця з іржею. Залишіть все на 20 хвилин, а тоді змийте водою.

Лимонна кислота

У 0,5 літрах теплої води розчиніть 3 столові ложки лимонної кислоти. Розчин нанесіть на місця з іржею, залишіть на 30 хвилин, а тоді змийте водою.