Бросьте это в стиральную машину и шерсти от кота на вещах больше не будет: вы удивитесь

Люди, которые держат дома домашних любимцев могут сталкиваться с такой проблемой, как шерсть на одежде. Ее можно убрать с помощью валика, но не всегда он тщательно все очищает, поэтому значительная часть может остаться на одежде. Чтобы после стирки вещи были чистые и без единой шерстинки, стоит прибегнуть к маленьким хитростям.

Кроме шерсти на одежду также налипают волосы, поэтому есть один способ, который может все очень быстро решить, пишет 24 Канал. Избавиться от шерсти с вещей гораздо проще, чем вы думали.

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Как вывести шерсть с одежды во время стирки

Чтобы вещи после стирки были идеально чистыми, стоит приобрести специальные шарики или диски для стирки из пластика или силикона. В режиме полоскания они соберут на себя всю шерсть и ворс. Эти средства надо поместить в стиральную машину, выбрать нужный режим, а после стирки выбрать мусор, который собрался и прополоскать.

Хозяйки поделились еще одним интересным лайфхаком, который помогает справиться с проблемой. В барабан стиральной машинки нужно положить обычную губку для мытья посуды. В процессе стирки она соберет на себе всю шерсть.



Лайфхаки, которые заберут кошачью шерсть / Фото Pexels

Хорошо убирают шерсть с одежды специальные мешки для стирки. Они не только предотвращают деформирование вещей, но и выполняют функцию фильтра. Уже в процессе стирки они соберут на себя большую часть шерсти.

В бытовых магазинах можно приобрести еще специальные салфетки "липучки". Их нужно бросить в барабан с вещами, а после стирки вся шерсть останется на них. Если таких салфеток нет, то можете бросить обычные 3 влажные салфетки, которые аналогично соберут на себе все волосы и шерсть.