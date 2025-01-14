Киньте це в пральну машину й шерсті від кота на речах більше не буде: ви здивуєтеся

Люди, які тримають вдома домашніх улюбленців можуть стикатися з такою проблемою, як шерсть на одязі. Її можна прибрати за допомогою валика, але не завжди він ретельно все очищує, тож значна частина може залишитися на вбранні. Щоб після прання речі були чисті й без жодної шерстинки, варто вдатися до маленьких хитрощів.

Окрім шерсті на одяг також налипає волосся, тому є один спосіб, який може все дуже швидко вирішити, пише 24 Канал. Позбутися шерсті з речей набагато простіше, ніж ви думали.

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Як вивести шерсть з одягу під час прання

Щоб речі після прання були ідеально чистими, варто придбати спеціальні кульки чи диски для прання з пластику або силікону. В режимі полоскання вони зберуть на себе всю шерсть та ворс. Ці засоби треба помістити в пральну машину, вибрати потрібний режим, а після прання вибрати сміття, яке назбиралося й прополоскати.

Господині поділилися ще одним цікавим лайфхаком, який допомагає впоратися з проблемою. У барабан пральної машинки потрібно покласти звичайну губку для миття посуду. В процесі прання вона збере на собі всю шерсть.



Лайфхаки, які заберуть котячу шерсть / Фото Pexels

Добре прибирають шерсть з одягу спеціальні мішки для прання. Вони не лише запобігають деформуванню речей, але й виконують функцію фільтра. Вже в процесі прання вони зберуть на себе більшу частину шерсті.

У побутових магазинах можна придбати ще спеціальні серветки «липучки». Їх потрібно кинути в барабан з речима, а після прання вся шерсть залишиться на них. Якщо таких серветок немає, то можете кинути звичайні 3 вологі серветки, які аналогічно зберуть на собі все волосся й шерсть.