Некоторые прибегают к тому, что травит слизней химией, но это может сильно навредить почве и урожаю, поэтому этого лучше не делать, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как избавиться от слизней

От слизней на огороде прекрасно избавляет кофейная гуща. Ее надо рассыпать вокруг грядок и цветников. Высота слоя не должна достигать более двух сантиметров, а ширина – 15 сантиметров.

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Кофеин способен парализовать слизней, а вот крупинки гущи ранят их тело, поэтому на огород они больше не подползут. Чтобы еще больше усилить эффект, можно смешать гущу со скорлупой яиц или мелким гравием. Эту процедуру надо возобновлять каждый раз после дождя.

В случае, если слизни сильно атаковали растения, тогда нужно приготовить раствор из 3 столовых ложек спитого кофе, разведя в одном литре воды. Этим раствором нужно опрыскать листья и почву вечером. Специалисты говорят, что уже к утру слизни исчезнут с участка.

Кроме того, кофе стимулирует рост растений благодаря азоту, который содержится в составе. Особенно эффективно кофейное удобрение для капусты, салата или клубники. Впрочем, дачники советуют использовать только спитой кофе, потому что свежий сильно кислый и может обжечь корни.



Слизни исчезнут с огорода очень быстро / Фото Pexels

Гуща с сахаром или молоком не подходит для обработки, потому что может привлечь муравьев. Для больших участков нужно 500 граммов сухой гущи замочить в 10 литрах воды, процедить и полить междурядья. Настою надо дать простоять сутки.

Кофейная гуща не только улучшает структуру почвы, но и подавляет рост сорняков. Этот метод отпугивания слизней не очень подходит для сухой песчаной почвы, потому что кофе начнет выдуваться ветром. В таком случае гущу надо прикопать на несколько сантиметров вглубь.

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Для еще лучшего эффекта, кофе можно комбинировать с пивными ловушками. Надо вкопать стаканы с пивом на уровне земли и слизни утонут в них, однако кофе является таки более гуманным вариантом. За месяц обработки кофе, слизни покинут участок навсегда.