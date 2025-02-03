Убегут из квартиры навсегда: как быстро избавиться от тараканов: как избавиться от тараканов

Неожиданно тараканы могут появиться в квартире в любой момент. На это есть несколько причин, основные из которых – несоблюдение чистоты и переход в ваше помещение от соседей. Избавиться от тараканов можно благодаря простым домашним методам, которые легко повторить.

Кухня является любимым местом тараканов, поэтому именно в этом помещении они очень быстро размножаются, пишет 24 Канал. Насекомые переносят много возбудителей кишечно-желудочных заболеваний, инфекционных болезней, вирусов и яиц глистов. В квартиру они попадают из канализации и из щелей между перекрытиями.

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Не всегда хочется использовать агрессивные химические средства от тараканов на кухне, поэтому советуем воспользоваться народными методами. Во время дезинфекции обязательно используйте перчатки.

Нашатырный спирт или уксус

Тараканы чувствительны к сильным запахам, поэтому нашатырным спиртом надо воспользоваться в случае, когда нужно быстро вывести насекомых из дома. В литре воды нужно смешать чайную ложку нашатырного спирта. Чем раствором можно протереть мебель, трубы, вентиляционные отверстия и двери. Также добавьте нашатырь в воду и помойте средством пол. Повторять процедуру стоит каждые 2 дня, пока не убедитесь, что тараканы убежали.

Уксус тоже отпугивает насекомых. Достаточно лишь обработать жидкостью все места, через которые могут проникать тараканы.



От тараканов можно избавиться в домашних условиях / Фото Pexels

Борная кислота

Этот способ является доступным и самый действенный. Борная кислота эффективно работает и действительно способна уничтожить тараканов. Средство разъедает стенки пищеварительного тракта, поэтому нужно обработать средством поверхности, где вы чаще всего их замечали. Также можно приготовить приманку. Сырой яичный желток смешайте со столовой ложкой борной кислоты и поставьте в местах обитания тараканов.

Борная кислота есть в жидкости и порошке. Чтобы уничтожить их, можете порошок смешать с сахаром, который привлекает их в пропорции 3:1. Приманку насыпьте под раковинами, бытовыми приборами и в темных углах.

Сода

С помощью соды тоже можно быстро избавиться от тараканов. Нужно нарезать кубиками лук и посыпать его содой. Лук привлекает тараканов, а сода их уничтожает.

Спрей и аэрозоль

Эти средства подойдут для обработки тараканов, чтобы уничтожить личинки и предотвратить их возвращение. Гнезда тараканов могут быть не только под раковиной, но и под плинтусом, холодильником, в отверстиях системы вентиляции и между стенами и отслоившимися обоями,.