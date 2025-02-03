Втечуть з квартири назавжди: як швидко позбутися від тарганів

Зненацька таргани можуть з’явитися у квартирі будь-коли. На це є кілька причин, основні з яких – недотримання чистоти й перехід у ваше помешкання від сусідів. Позбутися від тарганів можна завдяки простим домашнім методам, які легко повторити.

Кухня є улюбленим місцем тарганів, тож саме в цьому приміщенні вони дуже швидко розмножуються, пише 24 Канал. Комахи переносять багато збудників кишково-шлункових захворювань, інфекційних хвороб, вірусів та яєць глистів. У квартиру вони потрапляють з каналізації та зі щілин між перекриттями.

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Не завжди хочеться використовувати агресивні хімічні засоби від тарганів на кухні, тому радимо скористатися народними методами. Під час дезінфекції обов’язково використовуйте рукавички.

Нашатирний спирт чи оцет

Таргани чутливі до сильних запахів, тому нашатирним спиртом треба скористатися у випадку, коли потрібно швидко вивести комах з оселі. У літрі води потрібно змішати чайну ложку нашатирного спирту. Чим розчином можна протерти меблі, труби, вентиляційні отвори та двері. Також додайте нашатир у воду й помийте засобом підлогу. Повторювати процедуру варто кожних 2 дні, допоки не переконаєтеся, що таргани втекли.

Оцет теж відлякує комах. Достатньо лише обробити рідиною всі місця, через які можуть проникати таргани.



Тарганів можна позбутися в домашніх умовах / Фото Pexels

Борна кислота

Цей спосіб є доступний та найдієвіший. Борна кислота ефективно працює й справді здатна знищити тарганів. Засіб роз’їдає стінки травного тракту, тому потрібно обробити засобом поверхні, де ви найчастіше їх помічали. Також можна приготувати приманку. Сирий яєчний жовток змішайте зі столовою ложкою борної кислоти й поставте в місцях проживання тарганів.

Борна кислота є в рідині та порошку. Щоб знищити їх, можете порошок змішати з цукром, який приваблює їх у пропорції 3:1. Приманку насипте під раковинами, побутовими приладами та в темних кутках.

Сода

За допомогою соди теж можна швидко позбутися тарганів. Потрібно нарізати кубиками цибулю й посипати її содою. Цибуля приваблює тарганів, а сода їх знищує.

Спрей і аерозоль

Ці засоби підійдуть для обробки тарганів, щоб знищити личинки й запобігти їхньому поверненню. Гнізда тарганів можуть бути не лише під раковиною, але й під плінтусом, холодильником, в отворах системи вентиляції та між стінами й шпалерами, що відшарувалися.