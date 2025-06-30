Уберегите огород от тли: нужно посадить один цветок

Тля способна испортить весь урожай помидоров, поэтому против этих насекомых надо применять быстрые и действенные методы. В июле паразиты активизируются и высасывают сок из молодых листьев, а это может привести к замедлению роста овощей.

Тля вредна еще и тем, что является переносчиком многих вирусных инфекций, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". Чтобы защитить помидоры от тли, стоит высадить на огороде один цветок.

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Как спасти помидоры от тли

Опытные огородники знают, что действенным природным методом побороть тлю на грядке является посадка календулы. Цветы нужно посадить рядом с томатами. В ее листьях и соцветии содержатся эфирные масла, которые отпугивают не только тлю, но и белокрылку.

Календула способна привлечь полезных насекомых, которые уничтожают целые колонии тли. Огородники сажают цветы между рядами помидоров или на краю грядки. Календула быстро растет и начнет цвести уже через 1,5 месяца после посева.

В сети есть большой список растений, которые не рекомендуют сажать рядом с томатами, однако корни календулы не конкурирует с помидорами, а даже улучшает структуру почвы и подавляет патогены.



Тля к помидорам даже не приблизится / Фото Pexels

Дачники говорят, что в конце сезона зеленые листья календулы становятся хорошим удобрением. Его можно использовать для приготовления настоя или скосить и перекопать с почвой. Календула является очень легкой в выращивании и неприхотливой.

К слову, мы рассказали, чем именно нужно подкармливать помидоры в июле.

Вместо различных химических удобрений или опрыскиваний на основе копеечных методов, можно попробовать посадку календулы, после которой совсем ничем не придется обрабатывать томаты.