Как вывести затхлый запах с полотенец: нужны копеечные средства

Регулярная стирка полотенец является важной, но со временем на них может накапливаться плохой запах, который стирка не способна вывести. Нужно прибегать к нескольким методам, которые снова помогут полотенцам пахнуть свежестью.

Банные полотенца пахнут влажно и затхло из-за теплой и влажной среды, в которой они постоянно находятся, пишет 24 Канал. Такими полотенцами неприятно пользоваться из-за запаха, поэтому чтобы сохранить их свежими, вот какие методы надо повторить.

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Как вывести затхлый запах из полотенец

Полотенца воняют из-за размножения бактерий и микробов, поэтому правильная стирка необходима для поддержания гигиены. Не складывайте полотенца в несколько слоев, когда они еще влажные, потому что это приведет к плесени.

Чтобы освежить полотенца, которые приобрели запах сырости, советуем повторно их постирать в горячей температуре с белым уксусом. После этого лайфхака плохой запах должен исчезнуть.

Кстати! Для эффективного уничтожения пылевых клещей постельное белье следует стирать при определенной температуре. Больше мы рассказали в нашем материале.

Нужно добавить стакан уксуса в стиральную машину вместо смягчителя. Уксус избавит полотенце запаха сырости, сохранит свежий запах и поможет оставаться пушистым.

Обычное средство также способно удалить грязь и масла и расщепить остатки моющего средства, которые остались на вещах, чтобы полотенце снова стало мягким.



Советы, которые уберут плохой запах полотенец / Фото Pexels

Есть еще одно интересное средство, которым можно вывести вонь из полотенец – это лимонная кислота. Нужно добавить одну чайную ложку при стирке или замачивании. В стиральной машинке при этом надо установить режим отжима с высокой скоростью, чтобы максимально удалить влагу.

Некоторые хозяйки используют нашатырный спирт. Они наливают крышку средства в ведро с водой и замачивают полотенца в растворе на 30 минут, а потом их стирают и сушат на свежем воздухе.

Эти несколько методов помогут вывести неприятные запахи из полотенец и предоставить снова их свежего запаха.