Полотенца надо менять после каждых 3 – 4 использований, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Если придерживаться этого правила, то можно предотвратить накопление бактерий и запахов.

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Почему полотенца надо часто менять

Полотенца надо менять не раз в неделю, а чаще. Дело в том, что после каждого использования на нем накапливаются бактерии, омертвевшие клетки кожи и излишки кожного жира. Если постоянно пользоваться грязным полотенцем, то есть риск вызвать кожные заболевания или усилить появление прыщей.

На продолжительность использования влияет частота принятия душа, уровень потливости, материал полотенца и тому подобное.



Полотенца нужно периодически стирать / Фото Pexels

Обратите внимание на то, что через несколько лет банное полотенце может потерять мягкость, пушистость и впитывающую способность. Если полотенце не впитывает эффективно воду и уже не такое мягкое, как раньше, тогда его следует заменить на другое. Даже полотенце через некоторое время изнашивается и накапливает на себе остатки моющего средства, становясь жестким.

Интересно! Технически можно стирать полотенца вместе с одеждой, но это может привести к проблемам с гигиеной, износом и потерями формы одежды. Больше об этом читайте в нашей статье.

При правильном уходе, срок службы полотенца составляет около двух лет, после указанного времени его нужно менять.

Регулярная замена полотенец предотвращает размножение бактерий, грибков и распространение плохого запаха. Чтобы полотенце плохо не пахло, не стоит переполнять барабан стиральной машинки. Рекомендуется сушить полотенца на открытом воздухе.