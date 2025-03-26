Кроссовки белого цвета можно прекрасно отчистить в домашних условиях с минимальной затратой средств, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.

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Как быстро отмыть кроссовки

По ее словам, быстро отмыть кроссовки, а особенно подошву, которая часто пачкается, можно благодаря простому и действенному средству.

К слову! Отмыть кроссовки достаточно легко можно содой. Как это правильно сделать читайте в нашей статье.

Для приготовления понадобится столовая ложка зубной пасты, столовая ложка пищевой соды и столовая ложка ополаскивателя для посудомоечных машин. Все надо перемешать до однородной массы. Далее с помощью зубной щетки раствор надо нанести на кроссовки. Если пятна довольно серые, то можно оставить на 10 минут. Если они свежие, то можно после нанесения сразу начать отмывать.

С помощью этого средства можно отмыть даже старые и застарелые пятна, потому что раствор их хорошо отмывает. Раствор уберите влажной тряпкой и можете наслаждаться результатом.

Как отмыть белые кроссовки: смотрите видео

Белые кроссовки можно еще замочить в теплой воде со стиральным порошком и пищевой содой и постирать в деликатном режиме в стиральной машине с полотенцами. Кроме того, можно воспользоваться зубной пастой для поверхностных пятен, содой для очистки, а отбеливателем – для удаления желтизны.