Забудьте про кипяток: чем вывести желтые пятна от пота
- Желтые пятна от пота можно удалить с помощью жидкости для стирки, соды и 5% дистиллированного белого уксуса, не используя горячую воду.
- После стирки смешайте две части воды с одной частью уксуса, оставьте вещь на час, затем нанесите содовую маску на пятно на 1,5 часа для полного удаления.
На белых, цветных или черных вещах достаточно заметны пятна пота. Чтобы избавиться от сложных пятен, стоит воспользоваться действенными советами от хозяек и забыть об использовании кипятка, который только ухудшает состояние пятен.
С наступлением тепла мы начинаем больше потеть, а использование дезодорантов приводит к тому, что на вещах остаются пятна, которые повреждают одежду, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
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Тело вызывает химическую реакцию между потом и алюминием в антиперспиранте, а это становится причиной того, что пот становится желтым и прилипает к одежде. Некоторые люди используют отбеливающие средства для белой одежды, однако можно воспользоваться безвредными ингредиентами, которые найдутся дома у каждого из нас.
Чем отстирать желтые пятна
Хозяйка рассказала о домашнем средстве, которое прекрасно выводит пятна. Вам нужна жидкость для стирки, сода и 5% дистиллированного белого уксуса. Отстирывать вещь нужно наизнанку в прохладной воде. Использовать горячую воду нельзя никогда, поскольку это может привести к тому, что пятна так и останутся на ткани.
Желтые пятна можно легко отстирать / Фото Pexels
Жидкость для мытья посуды способна устранить остатки лосьона для тела, масла или дезодорант. После стирки этим средством дальше нужно две части воды смешать с одной частью уксуса и дать вещам настояться час.
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После этого соду надо развести с водой до консистенции маски и нанести на пятно. Чем хуже пятно, тем дольше можно оставить на нем жидкость. Самое длинное время должно составлять не более 1,5 часов.
Когда уксус и сода сочетаются, то вызывают реакцию шипения, которая выводит все, что попало на волокна, не повреждая саму ткань.