Забудьте про окріп: чим вивести жовті плями від поту

На білих, кольорових чи чорних речах досить помітними є плями поту. Щоб позбутися складних плям, варто скористатися дієвими порадами від господинь й забути про використання окропу, який лише погіршує стан плям.

З настанням тепла ми починаємо більше потіти, а використання дезодорантів призводить до того, що на речах залишаються плями, які пошкоджують одяг, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Тіло викликає хімічну реакцію між потом та алюмінієм в антиперспіранті, а це стає причиною тому, що піт стає жовтим й прилипає до одягу. Деякі люди використовують відбілюючі засоби для білого одягу, однак можна скористатися нешкідливими інгредієнтами, які знайдуться вдома в кожного з нас.

Чим відіпрати жовті плями

Господиня розповіла про домашній засіб, який чудово виводить плями. Вам потрібна рідина для прання, сода та 5% дистильованого білого оцту. Відпирати річ потрібно навиворіт в прохолодній воді. Використовувати гарячу воду не можна ніколи, оскільки це може призвести до того, що плями так і залишаться на тканині.



Жовті плями можна легко відіпрати / Фото Pexels

Рідина для миття посуду здатна усунути залишки лосьйону для тіла, олії чи дезодорант. Після прання цим засобом далі потрібно дві частини води змішати з однією частиною оцту й дати речам настоятися годину.

До слова! Вівсянка може бути ефективним засобом для виведення свіжих жирних плям. Чим вивести плями – читайте в нашому матеріалі.

Після цього соду треба розвести з водою до консистенції маски й нанести на пляму. Чим гірша пляма, тим довше можна залишити на ній рідину. Найдовший час повинен складати не більше 1,5 годин.

Коли оцет та сода поєднуються, то викликають реакцію шипіння, яка виводить все, що потрапило на волокна, не пошкоджуючи саму тканину.