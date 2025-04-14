Церква негативно ставиться до звички носити на руці червону нитку, повідомляє 24 Канал. Попри те, що в народі побутує думка, що нитка захищає від зла та пристріту, священники вірять, що така нитка – це гріх.

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Чому не можна носити червону нитку на руці?

Чимало людей вірять, що червона нитка на зап'ястку – це не просто аксесуар, а справжній амулет, що допомагає захиститися від зла, віднайти щасливу долю та притягти до себе щастя і достаток. Ось тільки церква не поділяє цієї думки.

Священники переконані, що червоні нитки та обрядовість – це недобре, адже це "не від Бога", а для християн червона нитка не повинна мати жодного значення. Начебто через слабкість духу та маловір'я людина схильна покладати надію на щось вигадане, вірити у різні забобони.

До речі, раніше ми вже розповідали, які речі варто мати в домі, аби захистити його від негараздів.

Навіщо на руці носять червону нитку?

Червону нитку можна побачити у різних культурах світу, у тому числі у давніх слов'ян. Та найбільш популярний цей оберіг в Ізраїлі. Існує навіть легенда, що червона нитка була знайдена на гробниці ізраїльтянки Рахіль, яку послідовники кабали вважають праматір'ю людства.

Червону нитку вважають потужним оберегом, що відіграє роль своєрідного щита та захищає людину від негативної енергії, що може проникнути в неї. Також вірили, що нитка допоможе власнику розшукати свою щасливу долю.



Червону нитку вважають оберегом / Фото Pexels

А ось давні слов'яни вірили, що червона нитка з натуральної шерсті може захистити від пристріту та чужих лихих думок. Єдиної думки щодо того, як саме правильно носити червону нитку, немає. На Сході вірили, що вона має бути на правій руці, і так притягує удачу та благополуччя. Давні слов'яни в'язали її на ліву руку, аби захиститися від нечисті.

Вірили, що для того, аби червона нитка працювала, на зап'ястя її має почепити тільки близька людина: мама, брат чи сестра, дочка, кохана людина, друг чи подруга.