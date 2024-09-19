Жир расстанет на глазах: как за считанные минуты отчистить его с духовки

В духовке после нескольких раз приготовления блюд остаются жирные отложения и грязь. От них рекомендуется сразу избавляться, потому что чем старее они будут, тем труднее их придется выводить. Специалисты рассказали несколько лайфхаков, которые мгновенно помогут избавиться от жира.

Жирные пятна на кухне пугают многих хозяек, потому что не всегда от них удается легко избавиться, но это вполне возможно, пишут Porady 24. Даже самый старый жир, который въелся в поверхность, можно будет удалить за несколько минут.

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Уксус и пищевая сода

Смешайте уксус с пищевой содой до кашеобразного состояния и оставьте на несколько минут. После этого протрите жесткой губкой и смойте водой. Эти два компонента прекрасно справляются с жирными отложениями.

Для легких загрязнений соду можно оставлять на жирных пятнах без добавления уксуса, однако тогда на результат придется подождать 15 минут.

Сода и лимонная кислота

В 200 миллилитрах воды смешайте 2 столовые ложки лимонной кислоты с 2 столовыми ложками воды. Эту пасту нанесите на поверхность и оставьте на определенное время, а после этого сотрите влажной губкой.



Жир способен удалить жировые отложения / Фото Pexels

Горячая вода с моющим средством

В очень горячей воде разведите средство для мытья посуды, которое прекрасно расщепляет жир, а высокая температура воды только усилит этот эффект.

Специальные химические средства

Для того, чтобы точно убедиться в том, что все жировые отложения исчезнут, воспользуйтесь специальной химической жидкостью для выведения жира.

Для борьбы с застарелым жиром можно использовать специальные порошки или спреи. Нанесите средство на загрязненную поверхность, оставьте на 10-15 минут, после чего тщательно протрите и промойте.