Жир розстане на очах: як за лічені хвилини відчистити його з духовки

У духовці після кількох разів готування страв залишаються жирні відкладення та бруд. Їх рекомендовано одразу позбуватися, бо чим старішими вони будуть, тим важче їх доведеться виводити. Фахівці розповіли кілька лайфхаків, які миттєво допоможуть позбутися жиру.

Жирні плями на кухні лякають багатьох господинь, бо не завжди їх вдається легко позбутися, але це цілком можливо, пишуть Поради 24. Навіть найстаріший жир, який в’ївся в поверхню, можна буде видалити за кілька хвилин.

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Оцет і харчова сода

Змішайте оцет з харчовою содою до кашоподібного стану й залишіть на кілька хвилин. Після цього протріть жорсткою губкою та змийте водою. Ці два компоненти чудово справляються з жирними відкладеннями.

Для легких забруднень соду можна залишати на жирних плямах без додавання оцту, однак тоді на результат доведеться почекати 15 хвилин.

Сода і лимонна кислота

У 200 мілілітрах води змішайте 2 столові ложки лимонної кислоти з 2 столовими ложками води. Цю пасту нанесіть на поверхню та залишіть на певний час, а після цього зітріть вологою губкою.



Жир здатен видалити жирові відкладення / Фото Pexels

Гаряча вода з мийним засобом

У дуже гарячій воді розведіть засіб для миття посуду, який чудово розщеплює жир, а висока температура води лише підсилить цей ефект.

Спеціальні хімічні засоби

Для того, щоб точно впевнитися у тому, що всі жирові відкладення зникнуть, скористайтеся спеціальною хімічною рідиною для виведення жиру.

Для боротьби із застарілим жиром можна використовувати спеціальні порошки або спреї. Нанесіть засіб на забруднену поверхню, залиште на 10-15 хвилин, після чого ретельно протріть і промийте.