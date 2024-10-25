Жирное пятно является едва ли не самым большим нашим врагом на одежде, поскольку его всегда сложно вывести, пишет The Spruce. Но если вы знаете, чем можно отстирать пятно, то переживать не стоит.

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Всем надо запомнить только одно. Джинсы надо стирать сразу после загрязнения, поскольку старое пятно имеет меньше шансов на удаление, поскольку жир успевает высохнуть и остаться на ткани.

Что помогает вывести жир на пятне

Свежее пятно надо промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки масла и жира. Далее пятно надо обильно посыпать пищевой содой и оставить на несколько часов, чтобы она смогла впитать жир и удалить его с ткани.

После этого соду надо встряхнуть или убрать пылесосом. После первого этапа надо начинать полностью удалять пятно с помощью жидкости для мытья посуды, которая прекрасно расщепляет и растворяет жир. С помощью старой зубной щетки или губки потрите пятно до пенистой консистенции, а потом смойте водой и бросьте в стирку.



Жирное пятно можно легко вывести с джинсов / Фото Pexels

Эксперты говорят, что если сода и моющее средство не смогут справиться, тогда надо обработать пятно обычным уксусом, который также способен расщепить жир. Также с жирным пятном способна справиться обычная кока-кола.

Запятнанные джинсы надо замочить в воде на 2 часа, а потом бросить в стирку. Впрочем джинсы должны быть темными, чтобы кола не закрасила их.