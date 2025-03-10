Жирного пятна на джинсах не станет за считанные минуты: действенный лайфхак

Чаще всего все наши образы мы дополняем джинсами. Мы носим их всюду – на работу, прогулку или какой-то праздник. Но порой так случается, что они ненароком пачкаются от кусочка жирной пищи. Если так произошло, то не стоит переживать, поскольку эту проблему можно легко решить.

Жирное пятно достаточно сложно выводить, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Но если знать как, и приложить немного усилий, то с одежды можно отстирать что угодно.

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Как вывести жирное пятно с джинсов

Важно запомнить главное правило – пятно надо отстирывать сразу. Таким образом будет гораздо больше шансов от него избавиться. Если пятно засохло на ткани, то вывести его будет гораздо труднее.

Для того, чтобы вывести жир с денима, сначала его нужно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы он пропитал остатки масла и жира. Тогда пятно нужно посыпать солью или пищевой содой и оставить на несколько часов. Сода и соль обладают прекрасной способностью впитывать из ткани жир.



Жир можно легко отстирать с джинсов / Фото Pexels

Далее остатки соли или соды нужно аккуратно встряхнуть, а дальше браться за выведение пятна с помощью подручных средств. Эксперты советуют на жирное пятно налить каплю моющего средства. Оно обладает замечательным свойством расщеплять и растворять жир.

С помощью старой зубной щетки или мягкой губки пятно нужно растирать несколько минут, чтобы оно вспенилось. Когда это произойдет, то просто через несколько минут смойте водой и забросьте стирать джинсы в машинку.

Если пятно было очень старым, а жир сильно въелся в волокна и пищевая сода, соль или моющее средство не помогли, тогда стоит обработать пятно уксусом. Эта жидкость также может прекрасно расщепить жир перед стиркой.