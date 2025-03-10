Жирної плями на джинсах не стане за лічені хвилини: дієвий лайфхак

Найчастіше всі наші образи ми доповнюємо джинсами. Ми носимо їх усюди – на роботу, прогулянку чи якесь свято. Та часом так стається, що вони ненароком забруднюються від шматочка жирної їжі. Якщо так сталося, то не варто перейматися, оскільки цю проблему можна легко вирішити.

Жирну пляму досить складно виводити, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Та якщо знати як, й докласти трохи зусиль, то з одягу можна відіпрати будь-що.

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Як вивести жирну пляму з джинсів

Важливо запам’ятати головне правило – пляму треба відпирати одразу. Таким чином буде набагато більше шансів її позбутися. Якщо пляма засохла на тканині, то вивести її буде набагато важче.

Для того, щоб вивести жир з деніму, спочатку його потрібно промокнути паперовим рушником, щоб він просочив залишки олії й жиру. Тоді пляму потрібно посипати сіллю чи харчовою содою й залишити на кілька годин. Сода та сіль мають чудову здатність вбирати з тканини жир.



Жир можна легко відіпрати з джинсів / Фото Pexels

Далі залишки солі чи соди потрібно акуратно струсити, а далі братися до виведення плями за допомогою підручних засобів. Експерти радять на жирну пляму налити краплю мийного засобу. Він має чудову властивість розщеплювати й розчиняти жир.

За допомогою старої зубної щітки чи м’якої губки пляму потрібно розтирати кілька хвилин, щоб вона спінилася. Коли це станеться, то просто через кілька хвилин змийте водою й закиньте прати джинси в машинку.

Якщо пляма була дуже старою, а жир сильно в’ївся у волокна й харчова сода, сіль чи мийний засіб не допомогли, тоді варто обробити пляму оцтом. Ця рідина також може чудово розщепити жир перед пранням.