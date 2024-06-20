Чтобы посуда была действительно чистой: секреты правильной загрузки посудомоечной машины

20 июня 2024, 22:46
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Источник:

Real Simple

Многие сталкиваются с проблемой, что даже с использованием посудомоечной машины посуда все еще остается грязной и ее приходится домывать вручную.

Действительно ли вы знаете, как правильно загружать стиральную машину, или делаете это интуитивно? Если посуда на выходе не такая чистая, как вы ожидали, тогда проблема может быть в том, что вы положили тарелки и кастрюли не так, как следует.

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Основные правила загрузки посудомоечной машины

Перед тем, как вы узнаете об особенностях правильной загрузки верхней и нижней полок машины, нужно знать основные рекомендации, которые следует держать в голове каждый раз, когда вы загружаете пристой.

  • Наклоняйте предметы под углом, чтобы вода не собиралась в вогнутой посуде.
  • Убедитесь, что распылители свободно вращаются. Очень часто именно они являются причиной, почему посуда ненадлежащим образом очищена.
  • Посуду нужно класть лицевой стороной внутрь, а не наружу.
  • Размещайте посуду между зубцами, а не над ними.
  • Используйте правильное количество моющего средства – дозатор советуют заполнять примерно наполовину.
  • Перед тем, как начать цикл, осторожно встряхните решетки.


Посудомоечную машину нужно правильно загружать / Фото Pexels

Верхняя полка посудомоечной машины

На эту полку машины нужно ставить чашки, кружки, стаканы, меньшие тарелки и миски. Ставить их нужно лицевой стороной вниз на верхнюю полку. Так они будут чище, ведь грязная часть будет возвращена к источнику воды.

Сюда же нужно класть пластиковые предметы, ведь обычно нагревательный элемент расположен внизу посудомоечной машины.

Нижняя полка

На нижнюю полку нужно ставить сервировочные миски и другие крупные предметы. Для лучшего распределения веса обратно кладите все громоздкие предметы. Все миски нужно переворачивать и следить, чтобы они не прижимались друг к другу.

Автор: Марина Блохіна