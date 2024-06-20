Цветущая орхидея – это настоящее украшение любого дома. Она может добавить ярких элементов в интерьер вашей квартиры, но в то же время она достаточно требовательна к уходу. И для того, чтобы она вовремя цвела, ее нужно время от времени пересаживать.

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Зачем нужно пересаживать орхидею

Опытные садоводы утверждают, что пересаживать цветок в новый грунт со временем нужно сразу по нескольким причинам:

через несколько лет после покупки грунт сгнивает, и нужно добавить новый;

если почва в горшке остается влажной 1 – 2 недели;

если вы заметили, что корневая система поражена – она почернела, а листья пожелтели;

когда корни растения уже выросли из горшка.



Орхидею иногда нужно пересаживать / Фото Pexels

Когда ваша орхидея цветет, а листья не желтеют и не вянут, а растение чувствует себя хорошо, ее не нужно пересаживать. Такой вид цветка говорит о том, что еще несколько лет она может расти спокойно в той емкости, в которую уже посажена.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Можно ли пересаживать орхидею летом

Когда орхидея начинает цвести, на ней начинают нарастать и листья, и корни. Чаще всего это начинает происходить в феврале, а если орхидея не зацвела, тогда уже весной. И вам нужно запомнить одно правило: летом и зимой орхидею пересаживать нельзя, ведь она находится в состоянии покоя.

Но если пересадку провести все же необходимо, тогда вы должны обратить внимание на то, что растение будет тратить много сил из-за жары, и ей будет труднее адаптироваться к новому горшку.