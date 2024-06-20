Квітуча орхідея – це справжня окраса будь-якого дому. Вона може додати яскравих елементів до інтер'єру вашої квартири, але водночас вона досить вимоглива до догляду. І для того, аби вона вчасно цвіла, її потрібно час від часу пересаджувати.
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Навіщо потрібно пересаджувати орхідею
Досвідчені садівники переконують, що пересаджувати квітку у новий ґрунт з часом потрібно відразу з кількох причин:
- через кілька років після покупки ґрунт згниває, і потрібно додати новий;
- якщо ґрунт у горщику залишається вологим 1 – 2 тижні;
- якщо ви помітили, що коренева система уражена – вона почорніла, а листя пожовкло;
- коли коріння рослини вже виросло з горщика.
Орхідею іноді потрібно пересаджувати / Фото Pexels
Коли ваша орхідея цвіте, а листя не жовтіє та не в'яне, а рослина почуває себе добре, її не потрібно пересаджувати. Такий вигляд квітки говорить про те, що ще кілька років вона може рости спокійно у тій місткості, в яку вже посаджена.
Чи можна пересаджувати орхідею влітку
Коли орхідея починає цвіти, на ній починають наростати і листки, і коріння. Найчастіше це починає відбуватися у лютому, а якщо орхідея не зацвіла, тоді вже навесні. І вам потрібно запам'ятати одне правило: влітку та взимку орхідею пересаджувати не можна, адже вона перебуває в стані спокою.
Та якщо пересадку провести все ж необхідно, тоді ви маєте звернути увагу на те, що рослина витрачатиме багато сил через спеку, і їй буде важче адаптуватися до нового горщика.