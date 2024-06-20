Одне невелике обрізання помідорів може дати кращий результат, ніж ви думали. Така процедура, якщо провести її правильно, може неабияк стимулювати врожай та покращити плодючість кущів.

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Дуже часто на кущах помідорів наростає багато листя, і тоді їм доводиться витрачати енергію на те, щоб підтримувати його. А на плоди, виходить, сил у куща вже не так багато. Просте рішення – регулювати баланс між листям та плодами за допомогою підрізання.

Як правильно обрізати помідори

Перш за все, не бійтеся видаляти зайве листя. Це не тільки не принесе жодної шкоди куща, але й сприятиме формуванню більших та якісніших плодів. І якщо ви вирощуєте індетермінантні чи "виноградні" сорти, тоді обрізання зайвого листя та пагонів просто-таки гарантуватиме, що усі поживні речовини дійдуть саме до помідорів.

Втім, якщо ви вирощуєте детермінантний сорт, до обрізання потрібно підійти з обережністю, і надмірність не буде бажаною.

Які є переваги в обрізанні кущів помідорів:

збільшення кількості плодів та перенаправлення енергії від ростків до розвитку квіток та плодів;

зберігається компактність рослин;

можна буде легко підтримувати рослину за допомогою опор для помідорів;

покращує циркуляцію повітря між рослинами, а це значить, що вони менше хворітимуть.

Перші паростки чи додаткові стебла із листям з'являються після перших квіткових бруньок. Зазвичай це відбувається всього через кілька місяців після висадки саджанців у відкритий ґрунт – в червні чи липні.

Найкращий час для проведення обрізання зайвого листя – це ранок після того, як рослина висохне від роси чи нічного дощу. Так ви зможете уникнути появи чи розвитку хвороб.



Помідори потрібно обрізати / Фото Pexels

Вам потрібно прибрати усі паростки та листки, які торкаються землі – це допоможе створити хороший повітряний потік та запобігти хворобам. Після цього – час позбутися непотрібних відростків.

Придивіться до основного стебла та його сильних гілок. Відростки будуть з'являтися на перехресті між головним стеблом та основними гілками. Їх можна легко помітити, коли ви знаєте, де шукати. Рости вони також можуть і з гілок, але і їх потрібно прибрати. З часом вони можуть перетворитися на великі гілки та забирати надто багато поживних речовин у помідора.

Зверніть увагу на те, що зазвичай плоди розвиваються саме на головних гілках, тож ви не втратите врожай, якщо обріжете відростки.