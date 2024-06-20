Одна небольшая обрезка помидоров может дать лучший результат, чем вы думали. Такая процедура, если провести ее правильно, может изрядно стимулировать урожай и улучшить плодовитость кустов.

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Очень часто на кустах помидоров нарастает много листьев, и тогда им приходится тратить энергию на то, чтобы поддерживать его. А на плоды, получается, сил у куста уже не так много. Простое решение – регулировать баланс между листьями и плодами с помощью подрезки.

Как правильно обрезать помидоры

Прежде всего, не бойтесь удалять лишние листья. Это не только не принесет никакого вреда кусту, но и будет способствовать формированию больших и качественных плодов. И если вы выращиваете индетерминантные или "виноградные" сорта, тогда обрезание лишних листьев и побегов просто-таки гарантирует, что все питательные вещества дойдут именно к помидорам.

Впрочем, если вы выращиваете детерминантный сорт, к обрезке нужно подойти с осторожностью, и чрезмерность не будет желательной.

Какие есть преимущества в обрезке кустов помидоров:

увеличение количества плодов и перенаправление энергии от ростков к развитию цветков и плодов;

сохраняется компактность растений;

можно будет легко поддерживать растение с помощью опор для помидоров;

улучшает циркуляцию воздуха между растениями, а это значит, что они будут меньше болеть.

Первые ростки или дополнительные стебли с листьями появляются после первых цветочных почек. Обычно это происходит всего через несколько месяцев после высадки саженцев в открытый грунт – в июне или июле.

Лучшее время для проведения обрезки лишних листьев – это утро после того, как растение высохнет от росы или ночного дождя. Так вы сможете избежать появления или развития болезней.



Помидоры нужно обрезать / Фото Pexels

Вам нужно убрать все ростки и листья, которые касаются земли – это поможет создать хороший воздушный поток и предотвратить болезни. После этого – время избавиться от ненужных отростков.

Присмотритесь к основному стеблю и его сильным ветвям. Отростки будут появляться на перекрестке между главным стеблем и основными ветвями. Их можно легко заметить, когда вы знаете, где искать. Расти они также могут и из веток, но и их нужно убрать. Со временем они могут превратиться в большие ветви и забирать слишком много питательных веществ у помидора.

Обратите внимание на то, что обычно плоды развиваются именно на главных ветвях, поэтому вы не потеряете урожай, если обрежете отростки.