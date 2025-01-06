Как быстро заправить одеяло в пододеяльник: лайфхак, которым будут пользоваться все

Одевание одеяла в пододеяльник не любит никто, потому что это довольно хлопотное и не слишком быстрое дело, но если знать, как правильно это делать, то проблем больше не будет возникать никаких. Предлагаем воспользоваться простым трюком, который упростит вашу работу.

Сначала такой лайфхак вам может показаться сложным, однако после нескольких попыток вы точно научитесь одевать пододеяльник за минуту, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой.

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Как заправить одеяло в пододеяльник

Выверните пододеяльник на обратную сторону и ровно расстелите на кровати. Отверстие, в которое вставляется одеяло, должно быть с противоположной от вас стороны. Далее сверху надо поставить само одеяло и вместе с пододеяльником начните скручивать валик.

Через отверстие вытяните одну, а потом другую сторону. Нащупайте два конца и стряхните одеяло. Эти основные действия приведут к тому, что одеяло будет быстро убрано в пододеяльник.

Быстрый лайфхак одевания одеяла: смотрите видео

Обратите внимание, что постель желательно менять каждую неделю. Особенно это касается тех людей, которые спят с домашними любимцами, часто потеют во сне или имеют аллергии. Если же собак или кошек нет, в постели вы не едите и не потеете слишком сильно, то в таком случае стирать постель можно раз в 2 недели.

Одеяло также можно время от времени стирать. Эта задача не очень простая, поэтому требует деталей. Стирать одеяло в стиральной машинке можно только в том случае, если оно не весит более 7 килограммов. Синтепоновое одеяло можно стирать при 40 градусах и 800 оборотов, а пуховое – при 30 градусах на деликатном режиме.

Температура воды при стирке шерстяного одеяла не должна превышать 30 градусов. Такая же температура должна быть при стирке одеяла из холлофайбера. Стирать его надо в деликатном режиме и гелем, а не порошком.