Як швидко заправити ковдру в підковдру: лайфхак, яким будуть користуватися всі

Одягання ковдри в підковдру не любить ніхто, бо це доволі марудна й не надто швидка справа, та якщо знати, як правильно це робити, то проблем більше не виникатиме жодних. Пропонуємо скористатися простим трюком, який спростить вашу роботу.

Спочатку такий лайфхак вам може здатися складним, однак після кількох спроб ви точно навчитеся одягати підковдру за хвилину, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової.

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Як заправити ковдру в підковдру

Виверініть підковдру на зворотну сторону й рівно розстеліть на ліжку. Отвір, в який вставляється ковдра, повинен бути з протилежного від вас боку. Далі зверху треба поставити саму ковдру й разом з підковдрою почніть скручувати валик.

Через отвір витягніть одну, а потім іншу сторону. Намацайте два кінці й стряхніть ковдру. Ці основні дії призведуть до того, що ковдра буде швидко вбрана у підковдру.

Швидкий лайфхак одягання ковдри: дивіться відео

Зверніть увагу, що постіль бажано змінювати кожного тижня. Особливо це стосується тих людей, які сплять з домашніми улюбленцями, часто пітніють уві сні чи мають алергії. Якщо ж собак чи кішок немає, в ліжку ви не їсте й не пітнієте занадто сильно, то в такому разі прати постіль можна раз на 2 тижні.

Ковдру також можна час від часу прати. Це завдання не дуже просте, тож вимагає деталей. Прати ковдру в пральній машинці можна лише в тому випадку, якщо вона не важить понад 7 кілограмів. Синтепонову ковдру можна прати при 40 градусах та 800 обертів, а пухову – при 30 градусах на делікатному режимі.

Температура води при пранні вовняної ковдри не повинна перевищувати 30 градусів. Така ж температура повинна бути при пранні ковдри з холлофайберу. Прати її треба в делікатному режимі й гелем, а не порошком.